Pluss

Vevelstad kommune registrerer et positivt kvartal med et mindreforbruk på vel to millioner kroner. Kommunen har mottatt én million kroner mer i sykerefusjon enn budsjettert. Rammetilskuddet har denne perioden også vært høyere enn budsjettert, samt inntekter fra Helgeland Kraft. Det har ikke vært nødvendig å kjøpe tjenester fra Brønnøy til skolegang for flyktninger i Brønnøy.