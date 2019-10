Åpner 30 nye rom på Thon Hotel

Pluss

De siste månedene har det vært hektisk aktivitet på Thon Hotel Brønnøysund. Den eldste delen av hotellet skal totalrenoveres, og det er hotellrommene og fasaden som er først ut. For to uker siden ble fjerde etasje ferdigstilt og tatt i bruk, i dag var det overtakelse av tredje etasje og målet er at rommene skal være ferdige i ettermiddag. Før den tid er det stor aktivitet for å komme i mål, selv hotelldirektør Jon Arne Wirstad klargjør senger.