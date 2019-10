Registerledelsen: - Vi må i løpet av kort tid legge en plan for hvordan nedbemanningen skal gjennomføres

Pluss

I et leserbrev fredag hevder fire fagforeninger ved Brønnøysundregistrene at etaten ligger an til et underskudd på 20 millioner kroner allerede neste år. Dette som et svar til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som gjennom flere uttalelser og et leserinnlegg har koblet bekymringene rundt Brønnøysundregistrenes budsjettbehov til 20201-budsjettet og økt husleie: