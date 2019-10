Sammen om sorgen

Pluss

Denne høsten ønsker Brønnøy menighet med diakon Gry Netland-Ebbesen og daglig leder i Brønnøy menighet Laila Henrichsen, å starte opp en egen sorggruppe ved dødsfall. Dette skal ikke bare være et tilbud for brønnøyværinger, men for alle på Sør-Helgeland.