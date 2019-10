Fylkesrådslederen om registerhusleie: - En katastrofe

Pluss

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sier i en sak på Nordland fylkeskommunes nettsider at han er frustrert over det han oppfatter som store kutt for Brønnøysundregistrene i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det opplyses at han i et notat til Næringskomiteen på Stortinget vil mane til fornuft.