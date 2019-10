Skjæran ut mot regjeringens plan for Brønnøysundregistrene

Pluss

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran sier mandag til BAnett at det han fryktet nå har skjedd. Skjæran uttalte at han var svært bekymret for antall arbeidsplasser ved Brønnøysundregistrene i Brønnøysund da regjeringen vedtok å slå sammen Altinn og Difi. Med sjokkmeldingen fra Registrene før helga om at 50-60 arbeidsplasser blir borte i løpet av de neste to årene mener Skjæran at han har fått rett.