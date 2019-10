Lekkasje: Vega er den klare budsjettvinneren

Pluss

Tall BAnett har fått tilgang til fra kilder i regjeringspartiene viser at alle kommunene på Sør-Helgeland vil få økt sine frie inntekter i statsbudsjettet. For Brønnøys del er det snakk om en moderat økning på 1,8 prosent med knappe ni millioner kroner, mens det er det er Vega og Vevelstad som er budsjettvinnerne med henholdsvis 4,6 og 4,2 prosent økning. Det betyr 4,24 millioner kroner mer for Vega og 2,2 millioner mer for Vevelstad.