Økt husleie til nybygg bidrar til at Registrene må kutte 50-60 ansatte

Pluss

Fredag informerte Brønnøysundregistrene sine ansatte om at man gikk mot kutt av 50–60 ansatte i løpet av de neste to årene. Mandag forteller registerdirektør Lars Peder Brekk at man siden signering av kontrakt med Søren Nielsen om nybygg for Registrene i februar 2018 har arbeidet med langsiktig budsjettplanlegging for å kunne si noe om økonomien for Registrene i årene som kommer. Brekk bekrefter at det er derfor 50–60 ansatte de neste to årene må kuttes.