-Dette er ikke effektivisering, men rasering

-Fjernes 50-60 årsverk over to år, så vil ikke Brønnøysundregistrene være i stand til holde saksbehandlingstiden vi leverer på i dag. Når BDO klager over 20 dagers saksbehandlingstid, så vil ikke dette stå noe i forhold til de konsekvensene et kutt på 50-60 årsverk vil medføre. Disse konsekvensene vet regjeringen, men de går inn i det med åpne øyne. De sier at de er regjeringen for næringslivet , men det er det stikk motsatte de gjør. De jobber mot, og ikke for næringslivet, konstaterer Kjetil Mathisen i NTL.