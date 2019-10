Nå kan lokale ungdommer få gratis båtførerkurs

Pluss

Det opplyser Bjørn Kristiansen, leder i Sjøredningskorpset i Brønnøysund. Korpset drifter redningsskøyta UNI Helgeland, og forsøker også å jobbe forebyggende for å øke sikkerheten til sjøs på Sør-Helgeland. Båtførerkurset for ungdom er et ledd i denne satsingen.

Forebyggende

Kurt Fagerland og ungdomsskolene i Brønnøy er med og samarbeider om kurset, som skal holdes på Sjøredningskorpsets lokaler i Fønixbygget på kaia i Brønnøysund.

- Vi har merket oss at vi har en del folk som kjører i småbåter i sundet. Det er større trafikk ute på fjorden, og det kan være greit at alle følger de samme reglene. At kunnskapen er der. Da slipper vi situasjoner. Dette er forebyggende arbeid for å oppnå misjonen vår om at ingen skal drukne, sier Kristiansen.

Kurset går over 20 timer og er gratis. Det eneste elevene må skaffe selv er bøker. De som er mellom 14 og 16 må vente til de fyller 16 før de får båtførerbevis i posten, mens alle over 16 får båtførerbevis i posten kort tid etter fullført eksamen.

Starter i kveld

- Båtførerprøven er veldig nyttig, både for ung og gammel Man lærer å håndtere båt i ulike miljøer, man lærer seg sjøvettreglene og andre regler til sjøs, knoper og stikk, fortøyning, lanterneføring, lykter og mye annet. Oppsummert kan man si at båtførerprøven gjør at man kan dra ut på en sikker måte og kose seg på sjøen og at man deretter har kunnskapen til å komme seg trygt hjem igjen, sier Kristiansen.

- Er dette noe alle som fører båt til sjøs burde hatt etter ditt syn?

- Ja. De som er født før 1980 slipper båtførerprøven, men det burde vært obligatorisk. Man lærer mye selv om man har vært mye på sjøen fra før. Alle trenger en oppfriskning i blant, da slipper man uheldige situasjoner.

Første møte avholdes onsdag 2. oktober, altså i kveld. Det blir et informasjonsmøte med praktiske opplysninger. Første kursdag blir onsdag 16. oktober, altså etter høstferien i skolene.

- Det er med andre ord god tid til å melde seg på ennå. Vi har god plass på kurset, så det er bare å melde seg på, oppfordrer sjøredningskorpsets leder.