Stian (42) starter ny rørleggerbedrift på Vik

Pluss

- Jeg hadde valget mellom å leie på Berg, eller kjøpe her på Vik. Jeg valgte å slå til på Vik, og kjøpte hele bygget her for to millioner kroner. Det er godt å ha mye plass, der jeg kom fra var det alt for lite, sier daglig leder Stian Johansen i det nystiftede selskapet Johansen Rørservice AS. Han har nå 260m2 grunnflate på gatenivå, og i tillegg to etasjer over som han kan benytte til sin virksomhet.