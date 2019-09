Bot for å utgi seg for å være kommunalt ansatt

Pluss

En mann fra Brønnøy er i Brønnøy tingrett dømt til en bot på 3.000 kroner for å ha utgitt seg for å være en navngitt ansatt i Brønnøy kommune, og slik ha forledet en ansatt på Felleskjøpet i Brønnøysund til å sende regningen for et par støvler og et par raggsokker til kommunen.