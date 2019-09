Rådmannen frykter Robek allerede neste år om man ikke får kontroll

Det dårligste med budsjettet i år er at vi tar engangspenger og utbytte inn i driften. Vi tar ikke hensyn til at vi ikke har nok penger fremover

Som BAnett meldte før helga viser tertialrapport 2 for Brønnøy kommune at kommunens drift styrer mot et anslått underskudd på 11,8 millioner kroner i 2019. Under formannskapsmøtet onsdag orienterte økonomisjef Frank Nilssen om problemene med å drive i balanse.