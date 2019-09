Slik kan formannskapet bli i Sømna

Pluss

I Brønnøy går samtalene mellom partiene for å skape flertall i kommunestyret. I Sømna konstaterer sittende ordfører Andrine Solli Oppegaard (Ap) overfor BAnett at partiet ikke har forhandlingskort etter valget. Nåværende varaordfører Gunder Strømberg (TpL) sier han ikke vet hva Sp og Ap beslutter, men han stiller seg til disposisjon for Tverrpolitisk sin plass i formannskapet.