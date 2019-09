Kreftsyke Nancy (4) fikk vegasamfunnet på lag

Pluss

Da Nancy var to år gammel fikk hun diagnosen akutt lymfatisk leukemi (ALL). Hun holdt på å dø. Livet til den vesle familien fra Vega ble snudd på hodet. Behandlingen av Nancy startet umiddelbart etter høyrisikoprotokollen og den vesle jenta har vært gjennom store påkjenninger. Behandlingen for denne krefttypen er standardisert. Den går over en periode på 2,5 år, eller 130 uker. Nancy responderte godt på behandlingen og etter 29 dager var hun kreftfri, men den harde behandlingen måtte fortsette og familien valgte å flytte til Namsos for å være nærmere sykehus.