Nå har de første kundene i Sømna fått fiberbredbånd

Det opplyser Signal bredbånd i en pressemelding mandag. Disse kundene på Berg har nå høyhastighets bredbånd fra Altibox, og kunder på Vik står for tur.

90 kilometer grøft gjenstår

Det er Seløy Undervannservice som har hatt oppdraget med å strekke den kabelen fra Brønnøysund til Sømna, mens entreprenørarbeidet på land gjøres av Bendiksen Entreprenør.

Ifølge pressemeldingen gjenstår det fortsatt 90 kilometer med grøfter før prosjektet er ferdig.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt å jobbe med for oss i Signal. Både samarbeidspartnere og kunder har vært veldig positive, og har strukket seg lagt for at vi skal få dette til sammen, sier salgssjef Andreas Fjellvoll Andreassen i Signal Bredbånd i meldingen.

500 meter om dagen

Ifølge meldingen skal samarbeidet med grunneiere, kunder og kommune ha gått bra.

– Det er tydelig at det er mange innbyggere som har ventet lenge på å få tilgang til høyhastighetsbredbånd, sier han.

Ifølge meldingen opplyser Vidar Bendiksen i i Bendiksen Entreprenør at et godt samarbeid med bøndene om pløying av fiberkabel gjør at entreprenøren får lagt 500 meter fiberkabel hver dag.