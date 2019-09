Pluss

Da det var 26 stemmer igjen i bunken tok tellekorpset i Bindal en pause i ett døgn i påvente av eventuelle stemmer som skulle komme via posten. På dette tidspunktet var det kun én stemme som skilte regjerende Ap fra at Bindalslista og Sp i et samarbeid kunne ta over makten. Ordfører Britt Helstad uttalte til BA tirsdag formiddag at hun følte hun satt på en knivsegg.