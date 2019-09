Video: Eilif Trælnes og Senterpartiet stiller skolestruktur-ultimatum for samarbeid

Pluss

Senterpartiet er den soleklare valgvinneren i Brønnøy med mer enn 39 prosent av stemmene. Partiet trenger å samarbeide for å få flertall i kommunestyret, og i videoen sier ordførerkandidat Eilif Trælnes at skolestruktur er et være eller ikke være for samarbeid med Senterpartiet.