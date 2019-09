Revyskuespiller ligger an til å bli varaordfører i Sømna

Pluss

Sp jubler for brakvalg i Sømna, og trenger ikke søke valgteknisk samarbeid for å få flertall i kommunestyret. Liv-Marit Haraldsvik Reitan er adjunkt ved Brønnøysund videregående skole, revyskuespiller i Sømna teaterlag og kasserer i Sømna Sp. Reitan står på kumulert andreplass på Sømna Sps valgliste og bekrefter at hun trolig er Sømnas nye varaordfører.