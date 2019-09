Nå skal VGS-elever bygge sjøsportnaust i Svarthopen

Pluss

BA har tidligere omtalt planene om å bygge et naust for sjøsport av forskjellige former i Svarthopen nord. Først var planene å ha det i vannkanten på svabergene, men dette møtte motstand, og nå skal dette i stedet bygges lenger tilbaketrukket der stiene forbi stranda krysser. Naustet skal være på cirka 75 kvadratmeter, og i høst begynner arbeidet på ordentlig.