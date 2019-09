Klimaministeren vil ikke ta stilling til konsesjonsfrie oppdrettsanlegg

Pluss

Forrige uke tok Nordland Frp til orde for det som i realiteten vil være konsesjonsfrihet for oppdrettere som klarer å oppfylle visse miljøvernmessige kriterier. Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen og fylkestingsrepresentant Richard Dagsvik viste da til Akvafutures anlegg i Sæterosen som ett slikt anlegg, uten at de ville spesifisere helt konkret hvilke krav som måtte stilles.