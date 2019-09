Helge vil ha god nok økonomi til å sette familien i fokus i Brønnøy

Helge Hamre (60)

Yrke: Sivilagronom, jobber som landbruksrådgiver

Bosted: Trælnes

Politisk erfaring: «Jeg har min politiske opplæring i Senterpartiet. På 90-tallet gikk jeg over til KrF fordi jeg mente Sp drev for mye mot Ap. Jeg har vært i kommunestyret i Brønnøy i én periode for KrF, og i fylkeslaget i styresammenheng.»