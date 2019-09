Hans Gunnar Holand (Sp) offentliggjorde granskingsrapport: Vil ha åpenhet

Om Hans Gunnar Holand (49)

Bosted: Holand i Sømna

Yrke:Gårdbruker

Politisk erfaring: To perioder i kommunestyret for Sp.

Ble valgt som ordfører da sittende ordfører Edmund Dahle (Sp) den 18.juni i 2015 søkte fritak for alle politiske verv. Dette etter at rådmannen ble oppsagt og ordfører Dahle fikk kritikk etter fremlegging av KS-rapporten om deres handlemåte i to personalsaker i den såkalte varslersaken. Holand ble valgt som ordførr etter en kampvotering i kommunestyret som endte 11 mot 6 stemmer til Gunder Strømberg (TpL).