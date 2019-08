Avslo eiendomsskatt-fritak for eldrebolig-stiftelse bak lukkede dører, nå avslår de for åpne dører

Pluss

16. mai 2018 lukket kommunestyret i Brønnøy sine dører for offentlighet og presse for å behandle tre saker. To saker som gjaldt fritak fra eiendomsskatt og én sak som gjaldt salg av kommunens aksjer i Norsk Havbrukssenter.

Eldreboliger

Brønnøysunds Avis klaget på lukkingen, og kommunen siden fått kritikk fra Sivilombudsmannen på måten lukkingen ble gjennomført på, og ombudsmannen stiller også spørsmål ved om disse sakene i det hele tatt burde vært lukket. Ordfører Johnny Hanssen (Ap) har innrømt at han mener sakene som gjaldt eiendomsskatt ikke burde vært lukket.

Den ene eiendomsskatt-saken som ble behandlet gjaldt Stiftelsen Kløverenga eldreboliger, som eier og driver utleie av 10 leiligheter for eldre i Brønnøysund. Stiftelsen søkte i 2018 om fritak for eiendomsskatt for skatteåret 2018. Denne saken ble altså behandlet både i formannskap og kommunestyre bak lukkede dører.

Politikerne stemte mot rådmannens anbefaling

I innkallingen møtet i formannskapet i Brønnøy onsdag kom det fram at stiftelsen har søkt på nytt om fritak for eiendomsskatt for skatteåret 2019 på sine eiendommer i Innerveien 38 og Sannas vei 2.

Slik ble saken behandlet forrige gang Rådmannen hadde innstilt til å gi fritak fra eiendomsskatt for stiftelsen, men at kommunestyret likevel valgte å avvise stiftelsens søknad bak lukkede dører. Ønsket likebehandling I protokollen fra kommunestyrets behandling av saken i møtet 16. mai står det følgende: «Representant Siv Aglen (AP) og Per Martin Orvik (V) kom med følgende forslag: 1. Det innvilges ikke fritak for eiendomsskatten for skatteåret 2018 i henhold til eiendomsskattelovens § 7a. 2. I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages inn 3 uker fra den dato vedtaket ble gjort kjent for partene.» Ved alternativ votering mellom innstillingen fra rådmannen om å gi fritak, som også ble vedtatt mot tre stemmer i formannskapet, og forslaget fra representantene Aglen og Orvik ble forslaget fra Aglen og Orvik enstemmig vedtatt av kommunestyret. Per Martin Orvik sier til BAnett at han foreslo å ikke innvilge fritak på grunn av likebehandling. – Vi mente det skulle være en likebehandling, sier han onsdag før formannskapsmøtet. Det samme sier Siv Aglen. – Det handlet om likebehandling, sier hun. Begge mener for øvrig møtet burde vært ført for åpne dører Administrasjonen anbefalte fritak Stiftelsen hadde søkt fritak med hjemmel i §7 i eiendomsskatteloven, som sier at et kommunestyre kan frita eiendommer som eies av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten. I sakspapirene fra fjorårets behandling opplyser saksbehandler Ramona Hårsvær hos Brønnøy kommune at det er foretatt en helhetsvurdering av saken i henhold til en KS-veileder. Der har kommunen vurdert følgende kriterier: Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige.

Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd

Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer

Finansiering av stiftelsen/institusjonen Kommuneadministrasjonen fant at stiftelsen ikke har et økonomisk formål med sin virksomhet, at det ikke deles ut utbytte til medlemmene og at stiftelsen ikke har noen ansatte. Det vises til at styreleder i stiftelsen står for daglig drift og administrasjon av stiftelsen og at vedkommende mottar et styrehonorar på 14.000 kroner per år. – Stiftelsen drifter og vedlikeholder leiligheter til utleie for eldre med en rimelig husleie. Samfunnsmessig anses dette som et nyttig og godt supplement til ordinære kommunale omsorgsboliger, står det i saksframlegget. Rådmannen mente med dette som bakgrunn at det var anledning til å gi fritak med henvisning til §7 i eiendomsskatteloven, og innstilte derfor positivt til stiftelsens søknad. Politikerne i kommunestyret valgte imidlertid enstemmig å avslå søknaden.

Sakspapirene til fjorårets behandling av saken ble - i likhet med selve behandlingen i formannskap og kommunestyre - unntatt offentligheten. I sakspapirene til møtet onsdag er imidlertid både sakspapirer og protokoller fra fjorårets behandling vedlagt.

Avviste fritak

Onsdag kom et enstemmig formannskap i Brønnøy til samme konklusjon, og Siv Aglen (Ap) fremmet like greit samme endringsforslag som hun hadde fremmet ved forrige behandling, da kommunestyret sa nei. Derfor er innstillingen fra formannskapet at eldreboligene ikke slipper eiendomsskatt. Dette vedtaket ble stadfestet i kommunestyret, der det ble vedtatt mot én stemme - Aasa Storliens (Sp).

– Vi behandlet saken lukket i fjor, av en eller annen grunn. Den gangen fremmet jeg og Per Martin Orvik et forslag om at de ikke fikk fritak. Det handlet om likebehandling. Vi satte opp eiendomsskatten for å håndtere en anstrengt kommuneøkonomi. Ut fra grunnlaget ser jeg ikke noen spesiell grunn til at de skulle få fritak denne gangen heller. Jeg håper vi heller kan ta ned eiendomsskatten for alle sammen, sa Aglen.

Per Martin Orvik (V) var enig.

– Jeg syns Siv anfekter et godt poeng. Det er et flott arbeid stiftelsen gjør ved å tilby trygge omsorgsboliger, at profitt ikke er poenget. Men av hensynet til likebehandling er det greit å ta inn eiendomsskatten som er riktig frem til man kan lette eiendomsskatten for alle, sa Orvik.

Litt uenig, stemte for likevel

Senterpartiets Eilif Trælnes var litt uenig, men stemte likevel for å avvise.

– Jeg er litt uenig i de greiene. Jeg har lest nøye gjennom. Det kan jo være eldre med dårlig råd og minstepensjonister. Det gagner kommunen at de har et verdig liv de og. Er det snakk om mange stiftelser uten profitt? spurte han.

– Nei. Men det er jo det vi mener. Det blir noen få. Det er ikke sånn at alle eldre i Brønnøy får det bedre fordi noen få får mindre eiendomsskatt. Da kan det fort bli spekulasjoner i forhold til hvordan man organiserer seg fremover. Kan man organisere huset sitt som et sameie blant de som bor der og ikke tar ut profitt? spurte ordfører Johnny Hanssen (Ap).

Høyres Paul Birger Torgnes likte tanken, men mente det var to forhold som sto mot hverandre.

– Min grunnholdning til eiendomsskatten er at den er urettferdig. Den rammer ofte folk som ikke burde bli rammet. Det tilsier å imøtekomme alle slike saker. Men så er det også spørsmålet om likebehandling, og det er viktigst. Etikken tilsier likebehandling, sa han.

Og med det hadde rådmann Helge Thorsen gått på sitt første nederlag i et politisk utvalg - i sin første sak.

Ombudsmann mener Brønnøy endret begrunnelse for lukking «Det som fremkommer i e-posten til klager og det som fremkommer i brevet hit samsvarer ikke.»

Kommunestyret i Brønnøy får kritikk for møtelukking Offentlighetsekspert: - Demokratiet dør bak lukkede dører Ordføreren legger seg flat, og mener to av de tre sakene som ble unntatt offentligheten onsdag burde vært åpne.