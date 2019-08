Rolls-Royce og Widerøe skal utvikle nullutslippsfly

Pluss

Prosjektet er både en del av å tilfredsstille det norske nullutslippsmålet innen 2030, og Widerøes ambisjon om å erstatte og elektrifisere store deler av sin flyflåte.

– Mer enn 30 fly skal erstattes innen 2030, opplyser flyselskapet i en pressemelding etter at avtalen ble signert på den britiske ambassaden onsdag.

– Målet vårt er å ha kommersielle nullutslippsruter i drift fra 2030. Partnerskapet med Rolls-Royce er et svært viktig skritt som beveger oss nærmere det målet, sier Andreas Aks, som er strategidirektør i Widerøe.

Selskapet opplyser at den første fasen av prosjektet, som omfatter operasjonelle studier og konseptutvikling, allerede er i gang. I Trondheim har Rolls-Royce opprettet en høyteknologisk utviklingsenhet for å finne løsninger for utslippsfri luftfart.

– Vårt anlegg i Norge gjør at vi ikke bare er til stede i Skandinavia, en region som er kjent for å være «early adapters» av lavutslippsteknologi, men gir oss også muligheten til å utnytte norsk kompetanse og erfaring fra elektrifiseringen i maritim sektor, noe som utvilsomt vil bli en viktig når vi skal nå våre ambisiøse mål, sier administrerende direktør Sigurd Øvrebø i Rolls-Royce Electrical Norway.

Forskningsprosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge og er forventet å vare i to år.