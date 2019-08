Nå får beboerne på Skarsmoen samferdselsråden på besøk

Pluss

Lokalbefolkningen på Skarsmoen mellom Berg og Vik krevde i august politikontroller, 60-sone, gang- og sykkelvei og busslommer på strekningen. Nå melder beboer Solrun Saus at fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp) kommer for å se på forholdene selv.