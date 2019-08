Buskhammaren på Berg kan få glassdom

Pluss

- Mange er veldig miljøbevisst i dag. Noen vil dyrke egne grønnsaker og ta vare på miljøet. Kan vi gjøre noe slikt i Buskahammeren, spurte enhetsleder teknisk og eiendom Nils-Ivar Sund formannskapet i Sømna onsdag, samtidig som han delte ut en illustrasjon av en glassdom.

Krasjer med regulering i boligfelt

Sømnaordfører Andrine Solli Oppegaard supplerte med at Sømna kommune har fått forespørsel fra noen som vil reise slikt hus, i Buskhammaren boligfelt på Berg.

- Det krasjer med reguleringsbestemmelser, og det må dispensasjon til, konstaterte Sund som forventer at flere slike saker kan komme fremover.

- Det er ikke i norsk tradisjonell stil. Formålet er å ta vare på energi, gjenbruk og å bruke solenergi. Denne forespørselen gjelder en endetomt i boligfeltet, så det er ikke så mange å slåss mot. Prosjektet må ha ansvarlig søker, dimensjonering for storm også videre for at vi skal kunne gå videre med dette. Mitt budskap til formannskapet er; skal vi oppfordre folk til å søke, har planutvalget noen tanker rundt det. Dette er kanskje start på flere episoder som kommer, spurte Sund.

Ordfører Andrine Solli Oppegaard (Ap) viste til at noen har satt opp slikt hus på Gildeskål.

- Her er det et ønske om å sette hus på Buskhammeren innerst ved rekkehusbebyggelse, og det blir veldig på tvers av reguleringsplanen. Dette er bolig og grønt prosjekt, som skal ha resirkulering av alt kloakk, stillvann og det er et program sendt på NRK om hvordan disse folkan gjorde det på Gildeskål, sa Oppegaard.

Vil være positiv

Sps gruppeleder Leif Edvardsen var den første blant formannskapsrepresentantene som tok ordet.

- Jeg synes dette så veldig spennende ut. At vi har regelverk som sier at den som skal bygge skal koble på vann og kloakk, og hvis ikke gjør det får nei, det er tamt. Dette prosjektet er nytenkning som jeg synes høres spennende ut. Jeg vil ikke havne i fella at alt nytt er farlig. Jeg skal være positiv og si ja til slikt prosjekt. At vi har bygget likens i boligfeltet og ett ikke. Det må være lov, og det kan medføre mye trafikk opp til Sømnesåsen, sa Edvardsen.

Rådmann Øystein Johannessen støttet Edvardsen.

- Dette er litt utenfor den vante rammen vi har forestillingen vår i. Som represetanten Edvardsen sier, spennende. Kommunestyret har vedtatt slagordet -" Den grønne Helgelandskommunen"- i så måte er dette første signalprosjekt vi har i kredoet kommunestyret sa ja til. Vi må jobbe aktivt ut for å forankre det hos endel av våre innbyggere. At vi kan utvide forestillingsrammen til både vår administrasjon og innbyggere kommer ikke et minutt for sent, mente han.

Ser store muligheter bosetting

Ordfører Oppegaard påpekte at det med jevne mellomrom har kommet hus med annet utseende.

- Jeg synes det ser spennende ut. De har noen erfaringer med dette i Gildeskål, hvor det har stått noen år nå. Det går an å høre der. Det som kan være vanskelig er gjennomføringsevnen. Det må gjennomføres, vi kan ikke risikere at det står der halvferdig, og at kommunen får kostnadene.

Varaordfører Gunder Strømberg ville vite om han hadde forstått det rett, at det er snakk om å sette opp hus uten tilknytning vann og avløp?

- Ja, de skal være sjølvberget. Hvis vi er positiv til dette, så ber vi dem sende søknad som formelt riktig, og behandler saken derfra, konstaterte Sund.

- Så da vil kommunen ikke ha kostnader med fremføring av vann og avløp til slik sak. Strøm fører ikke vi frem uansett. Tverrpolitisk liste ønsker spredt bosetting i kommunen, og dette vil være en utmerket måte å få det til på, hvis ikke vi får 32 domer halvferdig bygget og kostnadene med å rive halvferdige bygg. Jeg synes glassdomen er kjempespennende. Akkurat dette prosjektet vi har foran oss nå, gjelder etablert byggefelt hvor det strir mot reguleringsplanen. Hvis vi nå bare får foreksempel to -tre klager, så vil det bli vanskelig å gjennomføre tipper jeg. Jeg er positiv i utgangspunktet, men om det er rett å legge det der- er jeg usikker på. Kanksje må vi spørre dem om ekstra bankgaranti i tilfelle domen blir stående som nedfallssak. At ikke vi må ta kostnaden med å ta det bort, sa Strømberg.