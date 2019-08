Elena og Julia (6) gleder seg til alt første skoleår kan gi

Pluss

Klokka 08.50 ringte skoleklokka, og elevene stilte opp på fire rekker på Berg skole i Sømna. Førsteklassingene sammen med sine foreldre. Alle fikk først høytidelig hilsen fra ordfører Andrine Solli Oppegaard. Hun understrekte blant annet at det er viktig å ha respekt for hverandre, og unne hverandre å være forskjellig. Rektor Ann Solli fortalte at hun har gledet seg veldig til å møte alle, og at ingen trenger å grue seg til å begynne på skolen.