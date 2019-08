– Hvor skal nye Vik barnehage ligge?

Pluss

Spørsmålet over kan bli vurdert og anbefalt av et nytt brukerutvalg i Sømna. Sømnarådmann Øystein Johannessen anbefaler at det oppnevnes et brukerutvalg sammensatt av kommunal oppvekst og eiendomsledelse, ansatte i barnehagen og foreldre. Brukerutvalget får i mandat å gi råd om stedsvalg for ny barnehage i Vik, sørge for innspill til barnehagens fysiske og arkitektoniske utforming og gi råd om antall plasser i den nye barnehagen.