Sørhelgelending tiltalt for voldekt

Pluss

En mann i 30-årene fra Sør-Helgeland er av Statsadvokatene i Nordland tiltalt for voldtekt etter straffelovens § 291 bokstav b. Påtalemyndigheten mener at mannen skal ha hatt seksuell omgang med en kvinne som var beruset og sov, og at hun derfor var ute av stand til å motsette seg handlingen.