Tatovører fra hele verden samlet

Mange hadde funnet veien til Vennesund for å få med seg Vennesund Blekkfest som går av stabelen denne helga. Fredag og lørdag tatoveres det for fullt og folk møtte opp i hopetall. Flere av verdens mest prisbelønnede og kjente tatovører hadde funnet veien dit og dette gikk ikke upåaktet hen. Kundene sto i kø og måtte sette seg på liste for å bli tatovert de ønskede motiv. Også lokale kunstnere var med og det var ikke få lovord å høre om både denne formen for kunst og om tatovørene.