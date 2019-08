Torgarhaugen-sjef om storsteiner på parkeringsplassen: - En god illustrasjon på den situasjonen som vi har

Pluss

Tidligere i år dukket det opp tre store steiner på parkeringsplassen ved Torgarhaugen AS. Steinene ligger på grensen mellom to tomteparseller som eies av henholdsvis Torgarhaugen AS og Per Kåre Hatten. I en e-post til BAnett bekrefter Per Kåre Hatten at det var han som plasserte ut steinene.