Fylkesmannnen avviser klage fra private barnehager i Brønnøy

Private barnehagers landsforbund (PBL) sendte i oktober 2018 inn en klage til Brønnøy kommune på vegne av de private barnehagene Barnetun, Fjellsøya, Kløvermarka, Soltun og Sylteren i Brønnøy. Klagen gjaldt Brønnøy kommunes vedtak om tilskuddssats for de aktuelle barnehagene for tilskuddsåret 2019. PBL mente Brønnøy kommunes vedtatte tilskudd var altfor lavt. Etter flere runder mellom PBL og kommunen, der kommunen blant annet ga PBL delvis medhold i noen av anførslene de hadde kommet med og faktisk endte med å revidere tilskuddet slik at det ble lavere enn først vedtatt, endte saken på Fylkesmannen i Nordlands bord i slutten av februar.