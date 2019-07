Bindalinger gjør det bra i verdens nest største cup

Pluss

Tidligere på dagen var Noah Sevaldsen Aarmo, Isak Eck og Preben Vikan med på å slå Stokke fra Vestfold 1-0 i verdens nest største fotballturnering. Det innebærer at bindalingene har gode muligheter for å få oppleve et A-sluttspill før de er klare for nye utfordringer på fotballbanen. Trekløveret flytter snart til Trondheim for å ta fatt på utdanning. Alle tre har nemlig kommet inn på KVT som har et av de beste skoletilbudene for fotball i Trøndelag.