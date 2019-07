Sommardagan i Sømna er åpnet

Pluss

Kulturminnemarsjen har etter hvert blitt en fin tradisjon. En flott måte å åpne Sommardagan i Sømna på. Løypa er 5,5 km lang og er ypperlig for folk i alle aldre. Løypa starter ved forsamlingsshuset på Sund, går via Klungbakkan, rundt Innstua og over Skårkleiva til Sundsvika og Heståsen, før den ender opp på forsamlingshuset igjen. Underveis får man innsyn i flere kulturminner fra en helt annen tid. Ved hvert kulturminne er det skiltet informasjon og man blir imponert over hva som finnes i det lille området. Gravhaugen i Heståsen er et av de største gravminnene som er registrert i Nord-Norge.