Nu har du mæ, Sondre

Pluss

Maken til show skal du lete etter en god stund. Jeg skal innrømme at jeg ble litt i tvil da jeg så han ankomme med silkeslåbrok og i tungvektsbokserstil, men det skulle vise seg at superstjernenykkene ikke var uberettiget. Justad kjørte knallhardt fra start, og energien hans der han spratt rundt på scenen smittet kjapt over til et etterhvert noe slitent rootspublikum.