I år feirer Andreas ti år med kompisen Ron på rumpa

Pluss

Under Rootsfestivalen i 2009 fikk Andreas Mortensen fra Brønnøysund sin første tatovering. Den var såpass spesiell at den raskt ble et samtaleevne blant festivalgjengerne, og etter hvert også en sak på BAnett. Saken gikk deretter sin seiersgang med delinger over hele Norge i løpet av sommeren.