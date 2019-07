Fay la lista høyt

Pluss

Hvor herlig er det ikke å bli kjent med musikken du ikke visste at du likte. Jeg gikk til Fay Wildhagen-konserten med sola i ansiktet og et åpent sinn, og vi var flere da hun og bandet dro i gang til avtalt tid. Skarptromme. Vokal. Og en strålende opplagt dame som sa hun var glad for å være her. Hun skulle skryte mye av Helgeland og naturen vår utover konserten, uten at det virket påtatt. (De har lett for å være positive i Bærum).