– Spesielt kalvene har vært stemoderlig behandlet

Pluss

– Denne vinteren har vi i Tines produsentlags arbeidsgruppe arrangert grendemøter for melkebønder med fokus på dyrevelferd. Vi har ringt rundt til hver enkelt for å få med flest mulig, for dyrevelferd er et kjempeviktig tema. Trykket har ikke blitt mindre av NRKs grisedokumentar. Det vil også bli oppfølgingsmøter til høsten, sier Tine- og Genotillitsvalgt Brit Flostrand i Brønnøy.