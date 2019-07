Sandnessjøen-pub har skiftet eier

Pluss

– Det viktigste her er at det er lokale eiere av Onkel Oskar nå, at det er på lokale hender. Og det har det jo ikke vært før. Samtidig sikrer vi jobbene til de som arbeider der. Vi har ikke kjøpt aksjeselskapet, men overtatt virksomheten, sier Odd Petter Leknes, som er en av de nye eierne.