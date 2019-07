Det viser seg at det skal bare et lite pennestrøk til, så er fem generasjoner med gårdsdrift historie.

Davidsen er femte generasjon som driver gården på Gullsvåg. I 2012 tok han over driften av gården og har en melkekvote på 230.000 liter. I 2011 fikk han installert melkerobot, og han gledet seg til å slutte i jobben offshore og bli bonde på heltid. Det var før han oppdaget en skade under en spalteplank sommeren 2018. Herfra og ut har vært et sammenhengende mareritt for bonden og familiefaren. Denne saken ble først omtalt i bladet Norsk Landbruk.