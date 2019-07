Frykter for livet til diabetikere i Brønnøy kommune

Pluss

I et brev adressert Brønnøy legekontor, legevakten i Brønnøy, Brønnøy kommune og fylkeslegen i Nordland uttrykker tillitsvalgte i Diabetesforbundet Sør-Helgeland og Diabetesforbundet Nordland stor bekymring for helsetjeneste-tilbudet for de rundt 800 personene som lever med diabetes i kommunen.