Festivalfolket på Ylvingen lot seg lokke ut på dansegulvet

Pluss

Det var nok ikke fritt for at arrangørene fryktet for at været skulle holde folk hjemme første dag av helgens Himmelblåfestival. Heldigvis for både arrangør og gjester ble det et flott oppholdsvær, selv om mange nok kunne tenkt seg noen varmegrader ekstra. Det sagt er det lite en allværsjakke og ullgenser ikke kan ordne opp i.