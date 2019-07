Forbereder Sommardagan

Pluss

— Da blir det kulturminnemarsj på Sund. Marsjen går fra ungdomshuset på Sund, via Flåten gård og opp til det gamle kirkestedet i Sømna. Etter kort stopp der, med historiske fortellinger går veien videre forbi Bakken gård og til Sundssjøen og naustene der. Her er det både kaffe/ saftstasjon og man får høre om de gamle nausttuftene og hva de kan fortelle. Deretter går turen til Heståsen hvor vi skal besøke en gammel gravhaug for så å gå tilbake til forsamlingshuset. Turen er lett og gå og ikke sørlig kupert terreng, så her er det muligheter for de fleste å delta, sier Viggo Solberg.