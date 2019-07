Stig Høyvik innrømmer og beklager å ha løyet

Jeg har jobbet med en kartlegging om biogass som jeg tror Sør-Helgeland har muligheter for å kunne være med på. Det har kostet meg styreplassen i Shmil.

Pluss

BA har skrevet flere saker om Stig Høyviks siste halvår som styreleder for Shmil. Det har etter hvert kommet fram at det var en debatt i Shmil-styret om hans engasjement for Brønnøy næringsforum vedrørende biogassanlegg, som også Shmil arbeidet med.