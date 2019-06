Nå kjøpes nytt mammografiutstyr til Sandnessjøen

Pluss

– Fra begynnelsen av 2020 håper vi at vi kan begynne med mammografi i Sandnessjøen.

I en nyhetsmelding på Helgelandssykehusets nettside skriver Anna Elisabet Øyen, avdelingsleder på røntgen i Sandnessjøen, at de kjøper inn to nye mammografer, hvor den ene skal stå i Sandnessjøen.