Styreleder sier Stig Høyvik ble konfrontert direkte med mistillit i mars

Onsdag kveld omtalte BAnett et notat fra en KS-advokat der det fremgår at styret i Shmil hadde hatt mistillit til daværende styreleder Stig Høyvik i mars.

Til BAnett sa Høyvik at han ikke hadde kjent til verken notatet eller mistilliten.

– Du har ikke over hodet vært klar over kritikk for roller fra styrets side? spurte BAnett Høyvik onsdag kveld.

– Nei, svarte Høyvik.

- Ble konfrontert

Men advokatnotatet hvor en KS-advokat svarer på spørsmål fra Shmil om situasjonen som hadde oppstått mellom daværende Shmil-styreleder Stig Høyvik og resten av Shmil-styret tyder på at det kan ha vært tilfelle. I ett av styremedlemmenes spørsmål til KS-advokaten heter det:

«Kan en tilføyelse i protokollen, dvs utover eksisterende protokoll, foreta en tilføyelse om at styreleder ble konfrontert med mistilliten, og valgte umiddelbart selv å gå av[?] Etter å ha tenkt seg om kommer styreleder med en del ønsker, for å renvaske seg.»

Ifølge e-posten fra advokaten til Shmil-styret fikk også Høyvik tilbud om å gå av.

«Jeg har også sett det forslaget til løsning som resten av styret har presentert for dagens styreleder, hvor dere tilbyr han å tre tilbake uten at offentligheten får vite om det. Dette er etter min vurdering et svært godt tilbud, som det bør være i styreleders egen interesse å akseptere», skriver advokaten.

Ny styreleder er forbauset

BAnett har igjen snakket med styreleder Paal-Anders Brandt som etterfulgte Høyvik som styreleder, og som før dette har vært styrerepresentant i Shmil i tre år. Han var, som resten av styret, ordknapp forrige uke, men sier torsdag mer.

– Ble Høyvik kontrontert av styremedlemmene om mistillit?

– Ja. Det er ingen tvil om at han fikk den mistilliten rett over bordet. Det var vel 7-8 medlemmer som stilte seg bak.

– Hvordan reagerer du på at han sier han ikke har vært klar over kritikken?

– Jeg er forbauset, svarer Brandth, som altså var styremedlem før Høyvik gikk av som styreleder.

Ifølge Brandth ble Høyvik konfrontert med mistillit i styremøtet 14. mars

– Etter at vi fikk mailen fra Stig om at han ville orientere styret om saken sendte jeg en mail til ham. Han orienterte styret om at han ville orientere i neste styremøte. Jeg sendte en mail der jeg ga uttrykk for at jeg mente det ikke var helt forenlig med hans rolle som styreleder. Dette var før 14. mars-møtet, sier han.

– Orienterte om biogass

– Hva slags sak skulle han orientere om?

– Det var om biogass Brønnøy.

Høyvik har fått se hele advokatnotatet og er blitt gjort kjent med Brandths uttalelse.

– Jeg kommer ikke til å kommentere noe jeg [er] bundet i avtale med styret i Shmil til ikke [å] kommentere, skriver han i en SMS.