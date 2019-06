Offentlighetsekspert refser styret i Shmil: - De unndrar seg et informasjonsansvar

Dette dreier seg om en dobbeltrolle mellom private og offentlige interesser. Hvorfor i all verden diskuterer man det og setter det på dagsorden - i et interkommunalt selskap som er underlagt kommunelov og offentlighetlov - hvis ikke dette har offentlig interesse?

Gunnar Bodahl-Johansen er tidligere fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk og ekspert på offentlighet og presseetikk. Han reagerer på måten Shmil-styret svarer for seg når BA spør om vurderingene styret gjorde da tidligere SHMIL-styreleder Stig Høyvik orienterte om at han arbeidet med et biogass-anlegg for Brønnøy Næringsforum.