Fem millioner i pluss, men gjelden ble doblet

Pluss

Rådmann Knut Toresen skriver i årsmeldingen for kommunen at de i fjor hadde et mindreforbruk på 4.797.443 kroner. Som en viktig årsak til dette fremhever rådmannen en merinntekt i tilskudd bredbånd på 3.657.000 kroner som regnskapsmessig måtte flyttes fra investering til drift.