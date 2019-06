Sømnarådmannen: - Tiden er overmoden for et tilsyn av den offentlige tannhelsetjenesten

Pluss

- Min vurdering per i dag er at det må gjennomføres tilsyn på hvorvidt Sømnas innbyggere får den tjenesten de har krav på etter loven. Sør-Helgeland regionråd ønsker også denne saken fremlagt, og i et rådmannssamarbeid vil det bli laget et utkast til felles henvendelse fra kommunene til Helsetilsynet, sier sømnarådmann Øystein Johannessen til BAnett.